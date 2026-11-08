WASHINGTON (ANP) - Een hervatting van de oorlog tegen Iran is "zeer onwaarschijnlijk" mits de onderhandelingen tussen de VS en Iran vooruitgang boeken. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump zondag tegen CNN. "Het hangt ervan af of ze al dan niet een zeer stevig akkoord ondertekenen", aldus Trump.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi had vlak voor Trumps opmerkingen juist laten weten dat de diplomatieke onderhandelingen stilliggen. Volgens hem komt dat door de "schok" na de zware nederlaag van de Republikeinen bij de midterms van dinsdag. "We moeten geduld hebben", aldus Araghchi op de Iraanse staatstelevisie.

Op X richtte Araghchi zich tot Trump, die hij aanspoorde een beslissing te nemen over het Iraanse voorstel om de Straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen. "De Amerikaanse kiezers hebben hun keuze gemaakt. Het is tijd dat het Witte Huis de zijne maakt", schreef Araghchi. Als Washington voor oorlog kiest, zullen Iraanse strijders "de hel ontketenen", schreef hij ook.