Tientallen demonstranten bij concert Ed Sheeran in Philadelphia

In de Amerikaanse stad Philadelphia hebben demonstranten zich verzameld rond het Lincoln Financial Field-stadion in aanloop naar het eerste concert van Ed Sheeran sinds Macklemore werd geweerd als openingsact. De rapper werd van de tournee van de Britse popster gehaald nadat hij op het podium pro-Palestijnse uitspraken had gedaan.

Tientallen activisten, van wie sommigen met Palestijnse vlaggen zwaaiden, verzamelden zich voor het stadion om te protesteren tegen het ontslag van Macklemore, meldt de lokale krant The Philadelphia Inquirer. Zij noemden de beslissing een daad van censuur.

Het concert begint om 20.00 uur lokale tijd. Voor aanvang werden tickets voor slechts 32 dollar verkocht. Sinds het ontslag van de rapper hebben verschillende andere artiesten zich uit solidariteit teruggetrokken als voorprogramma van de Britse zanger.

Ed Sheeran wordt bekritiseerd, omdat Macklemore van zijn tour werd gehaald vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Sheeran ontkent dat hij degene was die de beslissing over Macklemore nam. Volgens hem zou de organisator van zijn tournee dat besluit hebben genomen.

Sheeran heeft nog tien optredens in de VS gepland staan, waarvoor nog geen nieuwe voorprogramma's bekend zijn gemaakt.