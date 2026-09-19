Raphinha helpt Barcelona met hattrick langs Sevilla

SEVILLA (ANP) - Aanvoerder Raphinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international tekende voor de complete productie van de Catalanen.

Youssouf Fofana zette Sevilla nog wel op voorsprong in de 19e minuut, maar Raphinha trok drie minuten later alweer de stand gelijk. De aanvaller maakte na rust nog twee doelpunten, allebei op aangeven van Lamine Yamal.

Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die nog foutloos is. De formatie van trainer Hansi Flick heeft na zeven duels 21 punten. Real Madrid en Real Betis volgen met 15 punten na zes wedstrijden.