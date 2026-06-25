Tientallen extra voorstellingen in bioscopen Pathé vanwege hitte

Pathé programmeert vrijdag vele extra voorstellingen in verband met de verwachte hitte. De grootste bioscoopketen van het land speelt daarmee in op het feit dat veel scholen dichtgaan. De extra films die draaien zijn dan ook vooral gericht op kinderen en hun ouders of grootouders.

Een woordvoerder zegt dat er tientallen extra matineevoorstellingen zijn ingepland in de 32 verschillende bioscopen van Pathé. Het gaat om een totale capaciteit van 90.000 stoelen. Onder meer Toy Story 5, Minions & Monsters, Dikkie Dik en de Verdwenen Knuffel en De Film van Rutger, Thomas & Paco 2 zijn vaker geprogrammeerd.

Het KNMI heeft voor vrijdag een weeralarm gegeven, code rood. Voor het eerst geldt dat vanwege de verwachte hitte. Plaatselijk zou de temperatuur kunnen oplopen tot 40 graden.