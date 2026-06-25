Italië en Frankrijk willen nieuwe vredesmissie in Libanon

ANTIBES (ANP/AFP) - Italië en Frankrijk willen na het aflopen van de VN-vredesmissie UNIFIL een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon, melden de landen na afloop van een ontmoeting in het Franse Antibes. Ze zeggen te willen voorkomen dat er een machtsvacuüm ontstaat als het mandaat van UNIFIL eind dit jaar na lange tijd afloopt.

UNIFIL telt op dit moment nog zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna vijftig landen. Honderden van hen komen uit Italië en Frankrijk.

De Franse president Emmanuel Macron zei te willen voorkomen dat Libanon een "bruggenhoofd voor regionale escalatie" wordt. Volgens de Italiaanse premier Meloni kunnen Italië en Frankrijk daar absoluut een rol in spelen.

Ook tijdens de Libanese burgeroorlog in de jaren tachtig waren de twee landen onderdeel van een internationale coalitie in Libanon, samen met de Verenigde Staten. Die missie werd stopgezet vanwege aanvallen op de internationale troepen en omdat die er niet in slaagden de oorlog te stoppen.