TikTok blokkeert promotieaccount voor documentaire over Elon Musk

TikTok heeft het account waarmee reclame wordt gemaakt voor de nieuwe documentaire over Elon Musk geblokkeerd. The Hollywood Reporter meldt dat het platform dat doet, omdat de video's waarmee betaalde reclame wordt gemaakt voor de documentaire Musk van regisseur Alex Gibney in strijd zouden zijn met de regels voor politieke content. Distributeur Bleecker Street heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing.

Een ander TikTok-account van Bleecker Street blijft wel bestaan, maar de distributeur mag niet meer betalen om video's op dat account te promoten. Bleecker Street zegt tegen The Hollywood Reporter "teleurgesteld" te zijn over de timing van de beslissing. De documentaire was sinds 9 oktober te zien in een beperkt aantal bioscopen in New York en Los Angeles, en sinds vrijdag in veel meer Amerikaanse steden.

Volgens The Hollywood Reporter stonden Meta en Google eerder ook al niet toe om de trailer van Musk te promoten op hun platform, maar die beslissing werd later door de techbedrijven teruggedraaid. TikTok weigert dat te doen. Op het platform X van Elon Musk wordt geen enkele reclame voor de film geaccepteerd.

De documentaire Musk gaat over de acties en bedrijven van Elon Musk en duurt bijna vier uur. De eigenaar van Tesla, SpaceX en X wordt daarin geprezen, maar ook fel bekritiseerd. De documentaire gaat ook in op de politieke activiteiten van Musk. De wereldwijde première vond plaats tijdens het filmfestival van Venetië in september. De documentaire wordt alleen in Amerikaanse bioscopen getoond. Volgens producent Gibney twijfelt Universal Pictures om de documentaire wereldwijd aan te bieden.