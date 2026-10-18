Baanwielrenner Lavreysen pakt achtste wereldtitel sprint op rij

SHANGHAI (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen is voor de achtste keer op rij wereldkampioen sprint geworden. De vijfvoudig olympisch kampioen klopte de Australiër Leigh Hoffman in de finale in Shanghai in twee heats. Het opnieuw prolongeren van zijn sprinttitel was het hoofddoel voor Lavreysen tijdens deze WK. Eerder werd de 29-jarige Brabander al opnieuw wereldkampioen op de teamsprint (met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland) en keirin.

In de WK-finale van vorig jaar in Chili versloeg Lavreysen de Brit Matthew Richardson, net als een jaar eerder in de olympische finale in Parijs. Dit jaar slaagde Richardson er na jaren weer eens in Lavreysen te kloppen tijdens onder meer de EK, maar hij ontbrak in Shanghai. Richardson werd vlak voor het toernooi uit de ploeg gezet, volgens berichtgeving in de media vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag.