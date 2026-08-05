TikTok heeft het account van Perez Hilton offline gehaald, nadat de gossipblogger dinsdag tijdens een livestream zichzelf leek te verwonden. Dat vertelt een Amerikaanse woordvoerder van het platform aan The Hollywood Reporter.

Volgens de woordvoerder zorgde een "fout van een moderator" ervoor dat het verwijderen van de livestream vertraging opliep. Op sociale media waren heftige beelden te zien waarin Hilton onder het bloed zat en zich leek te snijden. Hulpdiensten rukten uit naar zijn woning in Miami nadat er meldingen werden gemaakt over de livestream. Volgens de woordvoerder duurde de livestream in totaal 15 minuten.

De familie heeft in een verklaring op de website van de 48-jarige Hilton laten weten dat de gossipblogger medische hulp krijgt. "Zodra we in staat zijn om updates te delen, zullen we dat zo snel mogelijk met iedereen doen."