TORONTO (ANP) - Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA, zei hij woensdag. De positie van de Zwitserse Italiaan Infantino staat onder druk, nadat hij een plan presenteerde om de commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te willen verkopen aan investeerders. Het plan is inmiddels teruggetrokken.

"De opvatting dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden... dat is fataal en zou fataal moeten zijn. Je verliest het vertrouwen in die persoon", zei Carney tegen verslaggevers in Toronto.

Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal. Dat was met 48 landen het grootste WK uit de geschiedenis van het voetbal. Canada is van de drie WK-organisatoren het eerste land dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter.