Een reboot van de tv-serie Home Improvement, waarvan in de jaren negentig acht seizoenen werden uitgezonden, zit er volgens hoofdrolspeler Tim Allen voorlopig niet in. In gesprek met Us Weekly geeft hij "persoonlijkheidsproblemen" van de acteurs die zijn kinderen in de serie speelden als een van de redenen die een mogelijke terugkeer in de weg staan.

"Ze blijven praten over hoe het verder moet, maar ze lopen vast omdat er op dit moment wat persoonlijkheidsproblemen zijn met de jongens", stelt de 72-jarige acteur. In de serie speelde Allen de rol van Tim 'The Tool Man' Taylor, een vader van drie zonen met een eigen klusprogramma op tv. Zachery Ty Bryan, Jonathan Taylor Thomas en Taran Noah Smith speelden respectievelijk de rollen van Brad, Randy en Mark.

De inmiddels 44-jarige Bryan is de afgelopen jaren meerdere keren gearresteerd, onder meer op verdenking van rijden onder invloed en mishandeling. Thomas (ook 44) zou geen interesse meer hebben om te acteren en Smith (42) heeft sinds 1999 geen acteerwerk meer verricht. "Ze hebben allemaal hun eigen problemen", vervolgt Allen over zijn tv-zoons. "Ik dacht altijd dat het cool zou zijn als het verhaal dan over hen zou gaan. Maar dat is op dit moment nogal een uitdaging, op zijn zachtst gezegd."