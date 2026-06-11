Keizer Naruhito blijft inhoudelijk weg bij de langlopende discussie over de keizerlijke troonopvolging en het geringe aantal potentiële troonopvolgers. Tijdens een ontmoeting met Japanse journalisten voorafgaand aan het staatsbezoek aan Nederland en België zei hij dat hij geen commentaar gaat geven. Wel voegde hij er volgens Japanse media aan toe dat hij hoopt op een oplossing "die op begrip van het volk kan rekenen".

Het punt kwam ter sprake nadat Japanse politieke partijen woensdag hun steun hadden uitgesproken voor een plan om ervoor te zorgen dat er genoeg potentiële troonopvolgers voor de Japanse keizer zijn. In het plan zijn twee voorstellen opgenomen: vrouwen zouden hun status binnen de keizerlijke familie moeten behouden zodra zij trouwen, en verre mannelijke familieleden moeten opgenomen kunnen worden.

De plannen richten zich niet op de vraag of vrouwen de troon zouden mogen bestijgen.

In Japan komen alleen mannen nog in aanmerking voor de keizerstroon en de toekomst van het keizershuis hangt momenteel af van de 19-jarige prins Hisahito. Hij is de zoon van kroonprins Akishino, de jongere broer van keizer Naruhito, en de enige jonge mannelijke troonopvolger.