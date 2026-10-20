Tim Hofman herenigd met Nemr uit BOOS-documentaire

Tim Hofman had maandagavond een bijzonder weerzien met Nemr uit zijn BOOS-documentaire Terug Naar Je Eige Land uit 2018. De inmiddels 17-jarige jongen uit Irak die na de documentaire een verblijfsvergunning kreeg, zat in het publiek bij de talkshow Eva, waar Hofman te gast was. Dat deelt de journalist dinsdag op Instagram.

"Wat een prachtige verrassing!", schrijft Hofman. Hij plaatst daarbij een foto van hem samen met de inmiddels flink gegroeide Nemr. "Hij werd hier in Nederland geboren, ging zijn hele leven van AZC naar AZC (zo'n tien in totaal) en zou uiteindelijk uitgezet worden naar Irak. Alleen: hij kende daar niemand, wist niks over het land en was er nog nooit geweest." De documentaire kreeg destijds veel aandacht, onder meer omdat Hofman de toen 8-jarige jongen meenam naar de Tweede Kamer om politici te confronteren. De petitie die volgde haalde ruim 250.000 handtekeningen op voor een ruimer kinderpardon.

"Door een nauwe samenwerking tussen BOOS, kerken (maatjes van ons), advocaten, NGO'S, lobbyisten (deze hadden wel een hart) en politici, kwam dat kinderpardon er uiteindelijk: zo'n 700 kinderen (en hun ouders) mochten in Nederland blijven", vervolgt Hofman. "En één van hen was… inderdaad, Nemr! Er bleef altijd contact met de familie, maar nu, acht jaar later, troffen wij elkaar weer. En dat was super. We hebben goed bijgepraat, gelachen en wat herinneringen opgehaald." Volgens Hofman zit Nemr nu in 6 vwo en hoopt hij volgend jaar medicijnen te gaan studeren.

De 38-jarige Hofman was maandagavond bij Eva te gast ter ere van het 10-jarig bestaan van BOOS. In het online programma helpt Hofman kijkers die zijn vastgelopen met instanties, oplichters of werkgevers die hun geld niet terugbetalen. Ook behandelt het programma maatschappelijke thema's als straatintimidatie en kindvloggers.