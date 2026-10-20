Koningin Letizia zegt 'nee' tegen drugsgebruik

De Spaanse koningin Letizia heeft zich uitgesproken tegen drugsgebruik. Dat deed ze in een campagne van FAD Juventud, een stichting die zich richt op het verbeteren van het welzijn van jongeren. Het Spaanse hof heeft een video van de campagne gedeeld op sociale media.

"Nee tegen drugs", begint de koningin. "Nee tegen het gebruik van middelen die onze hersenen aantasten, onze sociale relaties, ons gezin en onze toekomst." Ook zegt de koningin in de video "nee" tegen pesten, gendergeweld, cybergeweld en digitale verslavingen.

Letizia is erevoorzitter van de FAD Juventud, de stichting die veertig jaar bestaat. Op sociale media bedankt het Spaanse hof de stichting voor de werkzaamheden.