Tim Hofman ontkent geruchten van mishandeling

Tim Hofman heeft verhalen dat hij iemand zou hebben mishandeld ontkend. "Op roddelkanalen gaat het verhaal rond dat Tim iemand zou hebben geslagen. Dit is niet waar", deelt zijn programma BOOS op de officiële kanalen.

Bij het bericht worden ook de betreffende beelden gedeeld. Op de beelden lijkt geen sprake te zijn van een slaande beweging, wel is te zien dat Hofman door een vrouw bij de arm wordt gepakt en hij aangeeft dat ze niet aan hem moet zitten.

Juicekanaal RealityFBI deelde eerder berichten dat een vrouw aangifte van mishandeling had gedaan tegen de presentator. Het juicekanaal schreef de aangifte van de vrouw te hebben ingezien. Zij beweert dat ze door de vermeende klap een blauwe plek had opgelopen.