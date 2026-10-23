Jan Smit over Toppers-vertrek Gerard Joling: ontzettend jammer

Jan Smit vindt het "ontzettend jammer" dat zijn collega Gerard Joling gaat stoppen bij De Toppers. Dat vertelde hij vrijdag aan 100% NL-dj Erik van Roekel en nieuwslezer Annemarie Brüning in Goeiemorgen Nederland. De zanger wilde tijdens het radioprogramma niet ingaan op wat het vertrek met hem deed en wees op onderlinge afspraken. "We zijn natuurlijk met een club en wij hebben allemaal samen afgesproken dat we samen naar buiten treden. En ja, daar ga ik me netjes aan houden."

Smit heeft naar eigen zeggen nog niet nagedacht over een opvolger voor Joling. "Gerard is natuurlijk gewoon onvervangbaar in hoe hij is, dus ik denk dat je er niet zo naar moet kijken", verklaarde hij. Hij wees echter wel op de meerdere samenstellingen die de zangroep de afgelopen jaren heeft gehad.

Joling kondigde dinsdag na 21 jaar aan te vertrekken bij De Toppers. De 66-jarige zanger zei zich onder meer te gaan richten op zijn eigen concerten. De groep, waarvan ook Jeroen van der Boom en René Froger deel uitmaken, geeft jaarlijks een serie concerten in de Johan Cruijff ArenA.