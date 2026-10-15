Tim Hofman reageert op kledinghaters: wees geen schaap

Tim Hofman heeft donderdag in zijn podcast Radio BOOS gereageerd op alle kritiek die vooral in talkshows werd geuit op de kleding die hij droeg op het Televizier-gala. Ook weersprak de BNNVARA-coryfee dat hij chagrijnig zou zijn geweest omdat hij geen prijzen in de wacht sleepte: "Ik maak liever een andere podcast, maar er was zoveel ophef dat ik het toch even recht wilde zetten."

Hofman droeg in het verleden wel eens een pak op het gala. Maar deze editie droeg de programmamaker een bomberjack, een rok en hij had nagellak op. "Het is een feestje, een gala. Dan ga je verkleed, dus ik dos mij altijd een beetje uit", aldus de presentator. "De een gaat in een pinguïnkostuum met een strik, maar ik niet, want dat vind ik niet fijn. Punt. Dat is niet mijn ding." Hij voegde eraan toe dat zijn bomber "duurder was dan al mijn vorige pakken bij elkaar".

Over de nagellak zei Hofman dat hij het "nog maar twee keer per jaar doe, omdat het reacties uitlokt die afleiden. Maar het stond nu mooi bij de outfit die ik aan had." In algemene zin zei Hofman over de haters die kritiek hadden op zijn kleding: "wees geen schaap, bepaal zelf wat je aandoet".

Daarnaast kreeg Hofman kritiek op zijn zilveren antifa-kettinkje. Hij droeg dit kettinkje "omdat ik tegen fascisme ben. Ik denk dat niemand daarvan schrikt, die wel eens de dingen kijkt die we maken. Net zoals heel veel mensen heb ik niet veel met fascisme. Maar de rechtse wereld was te klein." Hofman stelt ook dat het feit dat hij tegen fascisme is niet betekent dat hij zijn journalistieke werk niet goed zou kunnen doen. "Journalistiek doe je in dienst van de democratie: de macht controleren."