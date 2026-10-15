Het Commissariaat voor de Media doet op dit moment geen uitspraak over de vraag of het organiseren van het Eurovisie Songfestival tot de publieke mediataken van de NPO behoort. Dat laat een woordvoerder weten na vragen van het ANP over het NPO-besluit dat Nederland komend jaar meedoet aan het omstreden liedjesfestijn. Volgens de woordvoerder van het CvdM "kennen we op dit moment niet alle feiten". De waakhond stelt dat het niet aan haar is om toezicht te houden op het uitvoeren van deze specifieke wettelijke taken van de Nederlandse Publieke Omroep.

De NPO besloot eind september dat Nederland toch meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Eerder besloot AVROTROS, de vaste organiserende omroep, om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël en de al jaren voortdurende oorlog in Gaza.

De NPO zegt de komende editie met een extern team van experts te gaan werken, maar alle ledenomroepen hebben expliciet aangegeven dat er geen medewerkers van de ledenomroepen meedoen aan dit plan. Ook wil het College van Omroepen, de koepel van de ledenomroepen, weten hoe de besluitvorming tot stand is gekomen.

Brandbrief

Deze week stuurden vijfhonderd medewerkers van de NPO ook een brandbrief naar het bestuur met de oproep af te zien van deelname. Zij tillen er zwaar aan dat "de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord." Ook de ondertekenaars eisen helderheid over de besluitvorming. Zowel het CvO als de briefschrijvers hebben nog geen reactie ontvangen van de NPO. De NPO zelf laat weten "met alle partijen in gesprek te blijven" en beantwoordt verder geen vragen over de kwestie.

Het Commissariaat voor de Media stelt geen rol te spelen in de discussie. "De NPO mag binnen de grenzen van de wet zelf invulling geven aan haar wettelijke taken", aldus de woordvoerder. De raad van toezicht controleert het NPO-bestuur en ziet erop toe of het bestuur zijn wettelijke taken behoorlijk uitvoert.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt toezicht op de afspraken met de NPO uit het concessiebeleidsplan en de prestatieafspraken. Haar woordvoerder laat weten dat de besluitvorming in dit dossier bij de NPO en de omroepen ligt. Ook de Raad voor Cultuur, het wettelijk adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van mediazaken, laat weten niet op de kwestie te willen reageren "omdat dit niet aan de raad is".