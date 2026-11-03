Timbaland spant een rechtszaak aan tegen zijn oud-managers en eist 15 miljoen dollar (13,4 miljoen euro). De artiest, bekend van zijn hits Apologize en Carry Out met Justin Timberlake, beschuldigt hen van onder meer schending van vertrouwensplicht, fraude, contractbreuk en diefstal. Ook beweert hij dat ze miljoenen van hem hebben gestolen en hij bijna zijn huis verloor. Dat melden Amerikaanse media, waaronder People en Billboard.

Volgens de aanklacht heeft Timbaland, die officieel Timothy Mosley heet, schade geleden van naar schatting meer dan 15 miljoen dollar. Verder staat in de aanklacht dat zijn voormalige manager Gary Marella en voormalig zakenpartner Bruce Seckendorf in 2016 hun positie zouden hebben misbruikt toen ze de financiën van Timbaland overnamen. In plaats van zijn belangen te behartigen, gebruikten de nieuwe managers volgens de aanklacht "hun toevertrouwde bevoegdheid om zichzelf en anderen te verrijken, financieel wangedrag te verbergen en de waardevolle bezittingen van Timbaland te verbruiken".

Daarnaast zou het geld door Marella zijn gebruikt om persoonlijke uitgaven, waaronder vakanties en cosmetische ingrepen te betalen. In een verklaring aan The Hollywood Reporter spreekt de voormalige manager de beschuldigingen van Timbaland tegen en stelt dat hij zelf verantwoordelijk was voor zijn financiële problemen. "Helaas probeert Tim de verantwoordelijkheid voor zijn eigen overbesteding en financiële beslissingen opnieuw af te schuiven op iemand anders, zoals hij ook deed voordat wij zijn management overnamen", zei hij.

De zaak ligt nu bij het Los Angeles Superior Court. Timbaland heeft gevraagd om een rechtszaak met een jury.