Britney Spears zegt dat haar zus Jamie Lynn Spears en haar ex-man Kevin Federline haar het gevoel gaven dat ze een slaaf was. De 44-jarige zangeres uit op Instagram opnieuw beschuldigingen aan het adres van haar familie en schrijft dat ze op zoek gaat naar een nieuwe familie.

Volgens Spears mocht ze tijdens bezoeken aan haar zus in Louisiana in de coronaperiode haar nichtje Ivey niet vasthouden. Ook beweert ze dat Federline haar verbood het toilet te gebruiken wanneer ze hun kinderen bij hem thuis kwam ophalen.

"Ze gaven me het gevoel dat ik een slaaf was", schrijft Spears. Volgens de zangeres gebeurden er bovendien allerlei dingen achter haar rug om. "En het enige wat ik ooit deed, was voor mijn vader werken."

De zangeres lag jarenlang overhoop met haar familie vanwege het wettelijke toezicht waaronder ze dertien jaar stond. Dat toezicht, waarbij haar vader Jamie Spears lange tijd een belangrijke rol speelde, eindigde in november 2021.