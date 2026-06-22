Timothée Chalamet en Selena Gomez in animatiefilm Not Alone

Timothée Chalamet en Selena Gomez zijn binnenkort te horen in de aankomende animatiefilm Not Alone. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety. De film verschijnt op 16 april 2027 in de bioscoop.

Chalamet maakt met de rol zijn debuut als stemacteur. In de film is de Oscar-genomineerde acteur te horen als raketmonteur Joe, die een rustig, teruggetrokken leven leidt totdat hij gaat samenwerken met Fran, ingesproken door Gomez. Het personage van de actrice ontwikkelt als 'astro-botanicus' 's werelds eerste raket op plantaardige brandstof wanneer de vonk tussen haar en Joe overslaat. "Maar geen van beiden is bijzonder bedreven in de romantiek", aldus de synopsis van de film.

In de film worden andere stemmen ingesproken door onder andere Diane Morgan, Lamorne Morris en Brett Goldstein. Not Alone wordt geproduceerd door Illumination, de filmstudio achter Super Mario Bros en de Minions-film.