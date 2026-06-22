Japans keizerspaar aangekomen bij Kasteel van Laken in Brussel

Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn maandagmiddag aangekomen bij het Kasteel van Laken in Brussel. Het paar poseerde samen met de Belgische koning Filip en koningin Mathilde voor de ingang van het woonpaleis van de koninklijke familie.

Het Japanse keizerspaar begint dinsdag in Brussel aan een staatsbezoek aan België. De afgelopen dagen brachten Naruhito en Masako met het Belgische koningspaar en hun kinderen door in het Koninklijk Kasteel van Ciergnon, het privébuitenverblijf van de Belgische koninklijke familie.

Het tweedaagse staatsbezoek begint dinsdag met een ceremoniële plechtigheid op het Paleizenplein in Brussel. Er staan ook bezoeken aan het stadhuis van Brussel en het Belgisch parlement op het programma. De eerste dag eindigt met een staatsbanket in het Kasteel van Laken.