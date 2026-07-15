Timothée Chalamet 'starstruck' door Dallas Cowboys Cheerleaders

Timothée Chalamet was "starstruck" tijdens een ontmoeting met de Dallas Cowboys Cheerleaders. De 30-jarige acteur bezocht de cheerleaders bij de halve finale van het WK tussen Frankrijk en Spanje, is te zien in een video op Instagram.

Op de video die de Dallas Cowboys Cheerleaders deelden, is te zien dat Chalamet de vrouwen achter de schermen begroet en met ze op de foto gaat. Chalamet en de cheerleaders vertellen over en weer dat ze het leuk vinden om elkaar te ontmoeten.

De Amerikaans-Franse Chalamet droeg bij de wedstrijd een jasje van Frankrijk en werd op videobeelden van fans vastgelegd op de tribune. Toen hij naar het Franse logo op zijn jasje wees, reageerde een deel van het publiek met boegeroep. Chalamet staat bekend als sportfan en vierde recent samen met de spelers op het veld de NBA-winst van de New York Knicks.