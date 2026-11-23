Tino Martin en Mart Hoogkamer noemen het "bijzonder" en "een prachtige stap" om deel uit te maken van de Toppers. Maandag werd bekend dat de zangers zich bij de gelegenheidsformatie voegen als vervangers van Gerard Joling en René Froger. Laatstgenoemde zwaait na de editie van komend jaar af als zingend lid van de Toppers. Joling maakte eerder al bekend te stoppen bij de groep.

"Wat een bijzonder moment om dit eindelijk met jullie te mogen delen… Ik mag deel uitmaken van de Toppers", schrijft Tino Martin bij de aankondiging op Instagram. "Extra bijzonder is dat 2027 het afscheidsjaar van René Froger bij de Toppers wordt. Een eer om samen met hem daar op het podium te mogen staan!"

Mart Hoogkamer schrijft op hetzelfde medium "trots" te zijn dat hij onderdeel mag uitmaken van de Toppers. "Voor mij persoonlijk is dit een prachtige stap en ik kijk er enorm naar uit om dit moment met jullie te delen", vervolgt hij over de aanstaande concerten op 28 en 29 mei in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Jeroen van der Boom, die samen met collega-oudgediende Jan Smit de rest van de Toppers vormt, noemt de nieuwe leden "een nieuwe generatie met dezelfde liefde voor muziek". Ook staat hij op Instagram stil bij het aanstaande vertrek van Froger als zingende Topper. "In 2027 staat hij nog één keer met ons op het podium als Topper. Daarna draagt hij het stokje over, maar blijft hij gelukkig nauw betrokken bij de Toppers-familie! Ik ben trots op wat we samen hebben opgebouwd en kijk enorm uit naar alles wat komen gaat!"