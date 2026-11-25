Tirza van der Graaf is bezig een boek te schrijven over prinses Amalia en haar koninklijke generatiegenoten. Dat heeft de presentatrice van EO-programma Blauw Bloed woensdag zelf bekendgemaakt. De koninginnen van morgen wordt uitgegeven door Prometheus.

"Ik heb er heel veel zin in me nog meer te verdiepen in de levens van de jonge troonopvolgers en dit te vereeuwigen in een boek", laat Van der Graaf weten op de website van het royaltyprogramma. "Het biedt de verdieping die heel mooi past bij wat we bij Blauw Bloed al allemaal doen."

In het boek staan naast de Nederlandse troonopvolger ook de Spaanse prinses Leonor, de Belgische prinses Elisabeth, kroonprinses Ingrid Alexandra van Noorwegen en prinses Estelle van Zweden centraal. De koninginnen van morgen wordt in mei volgend jaar in de winkels verwacht.