BASINGSTOKE (ANP) - Raheem Sterling, oud-speler van Feyenoord en het Engelse nationale elftal, is woensdag veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden met een proeftijd van achttien maanden. Dat schrijven Britse media. De 31-jarige voetballer, die sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer zonder club zit, stond terecht voor gevaarlijk rijgedrag onder invloed van lachgas.

De rechtbank in Basingstoke veroordeelde Sterling ook tot een taakstraf van honderd uur. Sterling bekende in september dat hij in mei gevaarlijk rijgedrag had vertoond op Britse snelwegen terwijl hij onder invloed was van lachgas.

Sterling speelde voordat hij in februari van dit jaar naar Feyenoord kwam bij grote Engelse clubs als Manchester City en Chelsea. Hij speelde ook 82 interlands voor het Engelse nationale elftal.