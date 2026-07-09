De afwezigheid van presentatrice Savannah Guthrie bij het Amerikaanse programma Today heeft niets te maken met de ontvoering van haar moeder Nancy Guthrie. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ op basis van ingewijden.

Volgens de bronnen heeft Guthrie een paar dagen vrij genomen om tijd door te brengen met haar gezin. Ze ontbrak woensdag en donderdag in de ochtendshow, wat leidde tot speculaties vanwege het nog altijd lopende onderzoek naar de verdwijning van haar moeder.

Nancy Guthrie verdween eind januari uit haar woning in de Amerikaanse staat Arizona. De FBI onderzoekt de zaak nog altijd als een ontvoering voor losgeld. Volgens de opsporingsdienst zijn tijdens het onderzoek meerdere losgeldbrieven ontvangen, waarvan sommige als nep zijn aangemerkt en andere nog worden onderzocht.