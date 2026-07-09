De Britse actrice Joanna Pettet is dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar vriendin en voormalig manager Pam DuBois donderdag gemeld op Facebook. De doodsoorzaak van Pettet is niet bekendgemaakt.

De actrice brak in 1966 door met haar rol in The Group, een film over acht studievriendinnen die na hun afstuderen uiteenlopende levensstijlen leiden. Een jaar later speelde ze de rol van Mata Bond in de James Bond-parodie Casino Royale. Pettet vervolgde haar carrière voornamelijk met rollen in televisieseries, zoals Route 66, The Doctors, Charlie's Angels, The Love Boat en Knots Landing. Ook speelde ze in enkele Broadway-producties.

Pettet stierf op de sterfdag van haar zoon Damien Zachary Cord, die ze kreeg met acteur en ex-man Alex Cord. "We hielden allemaal van Jo", schreef DuBois. "Maar er was één persoon die meer van haar hield. En gisteren, precies 31 jaar na zijn overlijden, nam Damien Zach zijn moeder mee naar de hemel, waar ze voor altijd bij hem zal blijven." Hij overleed op 26-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne.