Charlie Sheen heeft een schikking getroffen met zijn ex-vrouw Brooke Mueller in een conflict over achterstallige kinderalimentatie. Volgens rechtbankstukken die entertainmentwebsite TMZ heeft ingezien, betaalt de acteur 500.000 dollar (ruim 425.000 euro). Mueller stelde eind vorig jaar dat Sheen haar bijna 15,4 miljoen dollar verschuldigd was aan achterstallige kinderalimentatie en rente.

Volgens de schikking betaalt de acteur de helft van het bedrag deze week en de rest uiterlijk 1 september. De betaling heeft betrekking op de kinderalimentatie over de periode van maart 2011 tot en met juli 2026. Vanaf 1 juli dragen Sheen en Mueller volgens de overeenkomst ieder de kosten voor hun kinderen wanneer die bij hen verblijven.

Sheen en Mueller waren van 2008 tot 2011 getrouwd en hebben samen de 16-jarige tweeling Max en Bob.