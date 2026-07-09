Talloze beroemdheden staan donderdag stil bij het overlijden van Bonnie Tyler. Via sociale media halen ze herinneringen op aan de 75 jaar geworden Welshe zangeres, bekend van hits als Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

De 81-jarige Rod Stewart schrijft dat hij en Tyler een vergelijkbare manier van zingen hebben. "Ze was een goede vriendin, iemand die de ziel echt wist te raken. Ik zing It's A Heartache nog elke avond tijdens mijn tournee. Ik ga je missen, lieve Bonnie."

De Franse dj David Guetta, die in 2025 een liedje met Tyler uitbracht, zegt dat haar "muziek en geest altijd zullen voortleven". Hun gezamenlijke track Together krijgt volgens hem nu "voor altijd een diepere betekenis". "Rust zacht", besluit hij.

Trekkerrace

Kevin Bacon herinnert zich dat Holding Out for a Hero werd gebruikt in de film Footloose, waarin de acteur de hoofdrol speelde. Hij kon zich geen betere song voorstellen voor de beroemde scène met de trekkerrace. Tyler had volgens hem "een van de beste rockstemmen".

Het songfestivalteam van de BBC herinnert Tyler als een "bescheiden en vriendelijke" vrouw en bovenal "een muzieklegende". "We voelden ons enorm vereerd dat zo'n iconische artiest het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde", meldt de omroep over Tylers deelname aan het songfestival in 2013. "We bewaren allemaal hele warme herinneringen. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie van Bonnie."

Eerder reageerden al onder anderen Bryan Adams, Cliff Richard, Catherine Zeta-Jones en de Britse premier Keir Starmer. Ook koning Carl Gustaf van Zweden treurt om de dood van Tyler. Hij was in zijn jeugd groot liefhebber van haar muziek.