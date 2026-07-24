TMZ: Diddy in isoleercel na incident in gevangenis

Sean 'Diddy' Combs is afgelopen week in een isoleercel geplaatst na een vechtpartij met een medegedetineerde. Dat meldt TMZ op basis van bronnen binnen de gevangenis.

Volgens de entertainmentsite nam de gevallen rapper "het heft in eigen handen" na een ruzie. De 56-jarige Combs zou enkele klappen hebben gegeven. Personeelsleden van de gevangenis in New Jersey haalden de twee uit elkaar, waarna de muzikant in een isoleercel werd gezet. Het is onduidelijk of hij daar nog steeds zit.

Combs zit momenteel een gevangenisstraf van ruim vier jaar uit. Vorig jaar werd hij veroordeeld voor het aanzetten tot prostitutie. Naar verwachting komt hij in 2028 vrij.