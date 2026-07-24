Spaanse middenvelder Rodri ondergaat rugoperatie

MANCHESTER (ANP/AFP) - Middenvelder Rodri (30) mist waarschijnlijk de start van het seizoen bij zijn club Manchester City. De Spanjaard, die afgelopen zondag wereldkampioen werd, ondergaat maandag een rugoperatie. Dat bevestigde City-coach Enzo Maresca.

"Zoals jullie al zeiden, wordt hij maandag geopereerd", zei Maresca, die niet kan inschatten wanneer Rodri weer beschikbaar is. "Hij heeft vakantie en rust nodig, tijd om goed te herstellen, en daarna komt hij weer bij ons terug." Maresca, die Pep Guardiola is opgevolgd als coach bij City, bevestigde daarmee de eerdere berichten uit de Britse media.

Maresca wilde niet ingaan op geruchten over een mogelijke transfer van Rodri naar Real Madrid. "Over grote spelers is altijd speculatie, daarover maak ik me geen zorgen", zei hij. "Spanje heeft het WK gewonnen en Rodri was de beste speler van het toernooi, of een van de besten. Elke trainer zou hem graag in zijn team hebben, want hij is een geweldige voetballer."