TMZ: Perez Hilton krijgt onder toezicht omgang met kinderen

Perez Hilton mag zijn kinderen zien zolang zijn moeder de tijdelijke voogdij heeft. TMZ meldt op basis van rechtbankdocumenten dat een rechter toestemming heeft verleend voor omgang met zijn drie kinderen. Dit mag alleen onder toezicht van een familielid of therapeut. Ook moet Hilton eerst psychiatrische goedkeuring krijgen.

Volgens TMZ heeft Teresita Lavandeira, de moeder van Hilton, nu officieel de tijdelijke voogdij over de kinderen gekregen. Zij kan nu beslissingen nemen over de medische zorg van de kinderen, hun inschrijving op school en andere beslissingen die nodig zijn voor hun verzorging.

Eerder deze maand werd de Amerikaanse gossipblogger in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij zich live op social media iets had aangedaan. Zijn kinderen zouden volgens de familie in het huis aanwezig zijn geweest toen hij voor het eerst tekenen van de crisis vertoonde. Zijn zus Barbara had hem gewond aangetroffen en vervolgens de kinderen naar buiten gebracht. Voorlopig blijft Hilton in het ziekenhuis en wordt hij behandeld door een medisch team en gezondheidszorgprofessionals.