Trainer Van Bronckhorst wenst Geertruida alle succes bij PSV

ROTTERDAM (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst wenst Lutsharel Geertruida alle succes bij PSV. "Ik heb hem bij Feyenoord laten debuteren en later stappen zien zetten in zijn carrière", zei hij op een persconferentie voor de uitwedstrijd van zondag tegen SC Cambuur. "Hij is een echte Feyenoorder. We zijn achterin voorzien, maar hebben wel contact met Lutsharel gehad. Maar hij is financieel onhaalbaar voor ons."

Niet alle supporters reageren zoals Van Bronckhorst op het vertrek van Geertruida naar de concurrent uit Eindhoven. Op sociale media zijn veel onsmakelijke opmerkingen over de verdediger gemaakt.

"Lutsharel is vanuit onze club grootgemaakt", zei Van Bronckhorst. "Net als ik vroeger. We weten hoe Feyenoord in zijn hart zit. Dat hij bij PSV speelt, staat los van zijn liefde voor Feyenoord."