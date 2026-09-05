TMZ: Perez Hilton wilde door politie worden gedood

De Amerikaanse entertainmentblogger Perez Hilton zou tijdens de mentale crisis waarvoor hij vorige maand werd opgenomen hebben gezegd dat hij wilde dat de politie hem zou doden. Dat blijkt volgens TMZ uit documenten over de communicatie van hulpdiensten.

De 48-jarige Hilton werd op 4 augustus naar een ziekenhuis gebracht nadat de politie meldingen had gekregen over een verontrustende livestream op TikTok. Hij was gewond en werd onder meer behandeld voor een overdosis. In een van de nu door TMZ ingeziene logboeken staat dat Hilton tijdens de livestream zou hebben gezegd dat hij door agenten wilde worden gedood en dat hij bereid was hen iets aan te doen.

Hilton, die eigenlijk Mario Lavandeira heet, werd bekend met zijn veelgelezen roddelblog over beroemdheden. Volgens TMZ wordt hij nog altijd klinisch behandeld.