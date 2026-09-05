NIJMEGEN (ANP) - Feyenoord speelt zaterdag zonder Anis Hadj Moussa tegen NEC. De Algerijn zit niet bij de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hadj Moussa zou naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië willen vertrekken. Die club heeft meerdere keren een bod op de aanvaller uitgebracht.

Van Bronckhorst heeft in Nijmegen de Spanjaard Nacho Ferri in de spits gezet als vervanger van de op het laatste moment naar Lille vertrokken Ayase Ueda.

Van Bronckhorst geeft in het doel opnieuw de voorkeur aan Tjak Ernst. Voor de Duitser staan Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe en Mika Mármol in de verdediging. Het middenveld wordt gevormd door Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, Luciano Valente en Oussama Targhalline. En naast Ferri staat Gaoussou Diarra bij Feyenoord voorin.

Voorste linie

Bij het NEC van trainer Dick Schreuder vormen Tjaronn Chery, Bryan Linssen en Kaj Sierhuis de zeer ervaren voorste linie.

De aftrap in De Goffert is om 16.30 uur.