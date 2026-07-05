TMZ: Swift en Kelce verloten Cartier-horloges op bruiloft

Zangeres Taylor Swift en topsporter Travis Kelce hebben tijdens hun huwelijksfeest luxe prijzen verloot onder hun gasten. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ op basis van ingewijden.

Volgens TMZ konden de gasten tijdens de feestavond loten verdienen door spelletjes te spelen. Daarmee maakten zij kans op onder meer Cartier-horloges en designerhandtassen. De hoofdprijs zou een Chevrolet Chevelle uit 1970 zijn geweest, hetzelfde model klassieke auto waarin Swift en Kelce na hun eerste afspraakje in 2023 werden gezien.

Het is volgens TMZ niet bekend welke gasten de prijzen hebben gewonnen.