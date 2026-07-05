SEATTLE (ANP/RTR) - De Amerikaan Folarin Balogun kan toch in actie komen tijdens de wedstrijd in de achtste finales van het WK voetbal tegen België. De 25-jarige aanvaller heeft van de tuchtcommissie van de FIFA slechts een voorwaardelijke straf gekregen, nadat hij een rode kaart had gekregen in het gewonnen duel met Bosnië en Herzegovina in de zestiende finales (2-0).

Balogun kreeg afgelopen week rood na ingrijpen van de VAR, die zag dat de aanvaller op het onderbeen van Tarik Muharemović was gaan staan. De aanvaller had eerder in het duel zijn derde doelpunt van het WK gemaakt.

"We accepteren het besluit van de tuchtcommissie en zijn blij dat Folarin Balogun morgen speelgerechtigd is", aldus de Amerikaanse bond in een verklaring.

De wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België is in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag in Seattle.