Tobias Camman gaat er "absoluut" niet van uit dat hij donderdag met de Televizier-Ring Online-videoserie vandoor gaat. "Ik moet tegen Andy van der Meijde en StukTV. Dat zijn natuurlijk twee giganten", zegt de presentator en influencer voorafgaand aan de prijsuitreiking tegen het ANP. Camman is met zijn YouTube-serie Tobi's Eetclub genomineerd voor de prijs.

"Ik maak me geen illusies", aldus Camman. "Ik heb een klein YouTube-kookprogrammaatje en ben niet zo'n mainstreamgigant als de anderen." Ook laat hij weten dat hij geen dankwoord heeft voorbereid, mocht hij de prijs toch winnen." Ik ben allang ontzettend verguld dat ik hier mag zijn", aldus de influencer.

Camman neemt het op tegen de serie Bij Andy in de auto! van Andy van der Meijde en Opdracht van StukTV. Vorig jaar ging Gerard Joling er met de winst vandoor.