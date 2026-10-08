Frank van Leeuwen had donderdag in aanloop naar het Televizier-Ring Gala een "knoop in zijn maag". Dat vertelde de presentator in een gesprek met het ANP voorafgaand aan de prijsuitreiking in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Van Leeuwen is samen met Bram Krikke en Daan Alferink genomineerd in de categorie Televizier-Ring Talent 2026.

De presentator van NPO 1-programma Goedemorgen Nederland voelde zich naar eigen zeggen donderdagochtend nog ontspannen, maar kreeg later op de dag steeds meer zenuwen. "Ik was niet zenuwachtig toen ik vanochtend opstond. Ik heb nog de ochtendshow gedaan en ik stond best goed op", vertelt Van Leeuwen, die voor het eerst voor de prijs is genomineerd. "Maar vanmiddag druppelden er allemaal succesappjes binnen van familie en vrienden. Sindsdien heb ik een soort knoop in mijn maag en die is gedurende de dag erger geworden."

Van Leeuwen zegt het op te nemen tegen stevige concurrentie. "Het zijn kanonnen. Niet de minste tegenstanders waar ik mee te maken heb", aldus de presentator. Radio-dj en socialmediapersoonlijkheid Krikke is er donderdagavond niet bij. "Daan zei net al tegen mij: als je er niet bent, kun je ook niet winnen. Dus wij hebben besloten dat we 50/50 kans maken. Maar wij zijn niet de jury", grapt hij.