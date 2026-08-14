Tobias Camman ziet zichzelf vooral als influencer. "Dat is hartstikke sneu na je 30e, maar ik steek ook niet onder stoelen of banken dat ik een schnabbelaar ben", vertelt hij vrijdag in een interview in de Volkskrant.

"Met influencen voor bedrijven verdien ik het meest. Dat geeft mij de mogelijkheid om te werken aan projecten waar ik nu geen euro aan verdien", gaat de 37-jarige Camman, bekend van onder meer de onlinevideoserie de FOMO Show, verder. Hij vindt het nog leuk ook, zegt hij. "Eigenlijk is het een terugkeer naar het regisseren en bedenken van reclames, maar dan lowbudget. Nu heb ik mijn eigen kleine omroepje waar ik toneelstukjes voor bedenk."

Camman was eerder actief als regisseur van reclames en trad ook op als dj, waarmee hij eveneens is gestopt. "Op mijn 30e vond ik het mooi geweest. Ik had een lange reis gemaakt en toen ik terugkwam was mijn netwerk weg en moest ik mezelf naar treurige feestjes slepen. Het voelde sneu om een oude dj te zijn."