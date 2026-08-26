Toine van Peperstraten: GPR Sportradio vult gat in radiolandschap

Toine van Peperstraten denkt dat GPR Sportradio "wat kinderziektes gaat ondervinden", maar heeft vertrouwen in de nieuwe koers. De zender, voorheen bekend als Grand Prix Radio, slaat vanaf zaterdag een nieuwe weg in met zeven dagen in de week programmering over sport. Naast Van Peperstraten hebben ook namen als Robbert Meeder, Andy Houtkamp, Kees Dorresteijn, Marcel Maijer en Tom van 't Hek zich aan de zender gebonden.

In Nederland bestaat een soortgelijke zender niet. "Ik denk dat in Spanje bijna iedere zender wel een commentator heeft bij FC Barcelona." De Nederlandse industrie loopt daarin achter. "Daarom hebben we echt het idee dat dit een grote kans van slagen heeft. We staan er ook niet van te kijken als er over vijf jaar misschien wel meer commerciële sportradiozenders zijn", verklaart de radiomaker, die op maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 19.00 uur zijn programma presenteert.

Van Peperstraten hoopt vooral dat sportliefhebbers bij grote evenementen voortaan direct GPR Sportradio aanzetten. "Wij hebben gewoon veel meer ruimte om bij belangrijke sportmomenten meteen te schakelen dan bijvoorbeeld op Radio 1."

Meer vrouwenvoetbal

"Kijk, tijdens de Tour de France wordt Radio 1 helemaal ingeruimd voor wielrennen. Die slag zullen wij gewoon niet gaan winnen", geeft Van Peperstraten toe. "Maar er zijn ook heel veel andere momenten en misschien is de Vuelta volgende week wel een goed voorbeeld. Daar is dan op Radio 1 veel minder zendtijd voor. Dan zouden wij dat al een gedeelte in kunnen vullen."

Ook heeft de zender, met 24 uur per dag sport en muziek, meer ruimte voor sporten die doorgaans minder aandacht krijgen. "Je hebt de a-sporten echt wel nodig om mensen te trekken. En dan kun je eigenlijk daarna in een veel breder palet gaan trekken, met bijvoorbeeld meer vrouwen- en amateurvoetbal", hoopt Van Peperstraten.

De ESPN-presentator, die voorheen al vele andere radioprogramma's maakte, is door zijn ervaring en netwerk nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe koers voor de zender. "Radio heeft altijd wel heel erg in mijn hart gezeten. Dus ik vind het erg leuk om dit te gaan doen."