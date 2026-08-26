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City betaalt 100 miljoen euro voor middenvelder Bouaddi van Lille

26 aug , 12:41Voetbal
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LILLE (ANP/AFP) - Manchester City heeft de komst van Ayyoub Bouaddi afgerond. De 18-jarige middenvelder vertrekt bij Lille en heeft zijn handtekening onder een vijfjarig contract gezet.
Volgens voorzitter Olivier Létang van de Franse club betaalt de Engelse topclub 100 miljoen euro voor de international van Marokko.
Bouaddi is bij City de opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Rodri. Hij maakte indruk voor Marokko op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De middenvelder speelde voor diverse Franse nationale jeugdteams, maar koos uiteindelijk voor het land waar zijn ouders vandaan komen.
City betaalde eerder deze zomer 135 miljoen euro aan Nottingham Forest voor Elliot Anderson.
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