Tom Felton geëmotioneerd door Harry Potter-collega Warwick Davis

Een onverwacht bezoek van zijn voormalige Harry Potter-collega Warwick Davis aan een voorstelling op Broadway heeft Tom Felton emotioneel geraakt. Dat schrijft de acteur vrijdag in een bericht op sociale media. Felton is momenteel te zien in de voorstelling van Harry Potter and the Cursed Child op Broadway, waar hij opnieuw de rol van Draco Malfoy vertolkt.

"Vanavond kwam er een speciale gast en dierbare vriend naar de voorstelling kijken", schrijft de 38-jarige acteur op Instagram. Hij laat weten dat hij door de aanwezigheid van Davis bijna in tranen uitbarstte op het toneel. "Eerlijk gezegd moest ik bijna huilen toen ik op het podium 'Wingardium Leviosa' zei, wetende dat hij toekeek", aldus de acteur, refererend aan een van de magische spreuken uit de film- en boekenreeks.

Op een van de foto's die Felton deelt, is te zien hoe de twee elkaar na afloop op het podium omhelzen. Ook deelden ze een moment met fans bij de artiesteningang.

Warwick Davis vertolkte in de Harry Potter-filmreeks de rol van Filius Flitwick. Felton speelde in alle acht films over de Britse tovenaarsleerling de rol van Malfoy. De voorstelling Harry Potter and the Cursed Child speelt zich negentien jaar na de gebeurtenissen van het laatste boek af.