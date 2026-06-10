Tom Hanks heeft op de première van de nieuwe film Toy Story 5 voor Taylor Swift een videoband van de eerste film uit de serie uit 1995 gesigneerd. Toy Story 5, die vanaf 19 juni in de bioscoop te zien is, ging dinsdagavond in het Dolby Theatre in Los Angeles in première.

De acteur, die al sinds het begin van de franchise de stem van cowboy Woody inspreekt, zei tegen USA Today dat hij geen selfie had genomen met de zangeres, die een nummer voor de nieuwe film heeft gemaakt. "Maar ik heb wel haar originele VHS van de eerste Toy Story gesigneerd. Ik zei tegen haar dat ze een originele videorecorder had moeten meenemen, dan hadden we die kunnen signeren. Dan had die ook naar het museum kunnen gaan." Ook de andere castleden lijken de videoband van Swift gesigneerd te hebben.

Tijdens de première vertolkte Swift ook het nummer I Knew It, I Knew You, dat ze voor de film had gemaakt. Later zong ze onder begeleiding van componist Randy Newman op piano samen met hem nog het nummer You've Got a Friend in Me, het liedje uit de allereerste Toy Story-film dat ook in latere films uit de serie terugkwam.