Zahara Jolie-Pitt, de dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt, heeft een verzoek ingediend bij de rechtbank van Los Angeles om haar achternaam te veranderen, schrijven Amerikaanse media. Zahara wil alleen de achternaam van haar moeder behouden.

De 18-jarige Zahara gebruikt de achternaam Pitt al een tijdje niet meer, maar wil de naamswijziging nu ook officieel doorvoeren. Ook haar broer en zussen Shiloh, Maddox en Vivienne hebben de achternaam van hun vader laten vallen.

Angelina Jolie en Brad Pitt leerden elkaar kennen in 2005 op de set van de film Mr. & Mrs. Smith, waarin zij samen speelden. Het stel kondigde in 2016 aan te gaan scheiden na een huwelijk van twee jaar. In 2019 was de scheiding definitief. Pitt heeft al jaren een moeizame relatie met zijn kinderen.