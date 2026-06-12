Tom Hanks vindt het niet nodig dat er een aparte Oscar voor stemacteurs komt. Dat zei de acteur, zelf winnaar van twee Oscars, in een gesprek met Gold Derby. Hanks denkt dat stemacteurs nu ook al kans zouden maken in een van de acteercategorieën.

"Er zijn al genoeg categorieën", stelt Hanks. Volgens hem zou een stemacteur ook de prijs voor beste acteur kunnen winnen en is het slechts van belang dat iemands optreden je raakt. Hij zei ook dat mensen die niet op camera zijn verschenen "dicht bij" een nominatie zijn geweest. "Dat zou ook kunnen gebeuren met een pure stemacteur", aldus Hanks.

De 69-jarige Hanks verzorgt al sinds 1995 de stem van Woody in de Toy Story-films. Voor zijn stemrol werd hij in het verleden één keer genomineerd voor een Annie Award, de belangrijkste prijs in de industrie voor animatiefilms.

Sinds het begin van de Academy Awards, zoals de Oscars officieel heten, is er nog nooit een stemacteur geweest die een prijs heeft gewonnen in een van de acteercategorieën. Het is niet helemaal ondenkbaar dat er ooit een aparte prijs voor stemwerk komt, aangezien de Academy vaker nieuwe prijzen introduceert. Zo werd in afgelopen jaren de prijs voor beste casting toegevoegd. In de toekomst wordt ook een beeldje voor beste stunt uitgereikt.