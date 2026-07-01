Tom Hardy gaat toch niet weg bij MobLand. Onlangs werd nog gemeld dat de Britse acteur de serie zou verlaten na onenigheid met uitvoerend producent Jez Butterworth. Volgens vakmedia als Deadline en The Hollywood Reporter is de ruzie inmiddels bijgelegd, wat de weg vrijmaakt voor een mogelijk derde seizoen van de serie.

Hardy speelt in de misdaadserie de rol van Harry Da Souza, een fixer voor de criminele familie Harrigan. Mobland verscheen vorig jaar op Paramount+ en werd al snel een van de meest bekeken series op het platform. In MobLand spelen ook Pierce Brosnan en Helen Mirren belangrijke rollen.

Het tweede seizoen verschijnt naar verwachting later dit jaar. Hoewel een derde seizoen nog niet officieel is aangekondigd, is de kans wel groot dat dit er komt, gezien het eerdere succes van de Paramount+-serie.