Tom Holland begonnen met danslessen voor Fred Astaire-biopic

Tom Holland is begonnen met de voorbereidingen voor zijn rol als Fred Astaire in een biografische film over de legendarische danser en acteur. De 30-jarige Brit vertelde in het televisieprogramma Good Morning America dat hij zijn eerste dansrepetities achter de rug heeft. Die bezorgden hem naar eigen zeggen "zowel opwinding als absolute angst".

"Ik heb nog zoveel werk te doen om Fred eer aan te doen", aldus Holland. De acteur benadrukte in de aankomende film alle dansscènes zelf te willen uitvoeren. "Ik wil geen stand-ins gebruiken en al het dansen zelf doen." Ook hoopt hij de choreografieën zoveel mogelijk in één take op te nemen. "Dat is hoe hij het zou hebben gedaan."

Holland liet weten na de promotietour voor Spider-Man: Brand New Day en The Odyssey verder te gaan met zijn danstraining ter voorbereiding op de opnames. "Ik heb enorm veel zin in deze uitdaging", aldus de acteur.

De biopic wordt geregisseerd door Paul King. Holland werd in 2021 al aangekondigd als de acteur die Fred Astaire zal vertolken. Wanneer de film wordt uitgebracht, is nog niet bekend.