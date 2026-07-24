Bon Jovi moet optreden vroegtijdig stoppen door stemproblemen

Bon Jovi heeft het optreden van donderdagavond in Madison Square Garden in New York vroegtijdig moeten beëindigen omdat frontman Jon Bon Jovi met stemproblemen kampte. De zanger, die de afgelopen jaren vaker zorgen had over zijn stem, zei dat zijn fans niet het beste van hem konden krijgen die avond. Hij zou kijken of de band het optreden opnieuw kon inplannen, is te zien op een video op social media.

"Het spijt me, jullie krijgen niet het beste van mij te zien", zei Bon Jovi na negentig minuten terwijl hij het publiek in de zaal toesprak. De Amerikaan onderging in 2022 een operatie aan zijn stembanden, nadat hij al sinds 2015 kampte met stemproblemen. "Gooi jullie kaartjes nog niet weg. Ik probeer het op te lossen, oké? Bewaar ze nog maar even, we gaan kijken of we het kunnen verzetten. Maar ik moet het voor vanavond even rustig aan doen", aldus Bon Jovi. Na zijn aankondiging werd de 64-jarige zanger geknuffeld door zijn bandleden en door het publiek getrakteerd op een daverend applaus.

De Amerikaanse rockband begon op 7 juli aan een reeks optredens in Madison Square Garden in New York. Zondag staat een nieuwe show op het programma en eind augustus steekt Bon Jovi de Atlantische Oceaan over voor een optreden in Edinburgh op de 28e. Daarna volgt nog een optreden in Dublin en drie shows in Londen, waar de tour op 9 september wordt afgesloten.