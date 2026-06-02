Tom Holland zegt dat hij soms "een hele minibar leegdronk" en de volgende dag weer aan het werk ging. De 29-jarige acteur stopte in januari 2022 met alcohol drinken omdat hij verslaafd was.

"Ik zou het niet per se als wild omschrijven, eerder als eenzaam", vertelt Holland in een interview met GQ over de periode dat hij veel dronk. "Ik was niet echt iemand die naar nachtclubs ging. Ik kon net zo goed in mijn hotelkamer zitten. Ik was altijd redelijk verstandig. Ik dronk gewoon te veel", aldus Holland.

Terugkijkend vond de acteur, bekend van rollen in films als Spider-Man en The Odyssey, het eerste jaar nadat hij gestopt was met drinken het zwaarst. Zijn alcoholverslaving inspireerde hem om een eigen alcoholvrij biermerk op te zetten.